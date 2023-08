Unicef z nasveti za pogovor z otroki o naravnih nesrečah

Ljubljana, 7. avgusta - Unicef Slovenija je za starše, vzgojitelje, učitelje in mladinske delavce ob neurjih in poplavah v Sloveniji pripravil nekaj napotkov, kako se pripraviti na pogovor z otroki. Vsak otrok ima svoj način razumevanja situacije in prav je, da mu odrasli prisluhnejo, so zapisali v sporočilu za javnost.