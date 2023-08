Mirna Peč, 7. avgusta - V nedeljo zvečer so v Ivanji vasi v občini Mirna Peč v narasli vodi reke Temenice našli utopljenca. Prostovoljni gasilci iz Mirne Peči so novomeškim reševalcem pomagali pri prenosu pokojnega do reševalnega vozila, poroča uprava za zaščito in reševanje.