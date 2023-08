Plašč Elvisa Presleyja na dražbi prodali za 128.000 britanskih funtov

London, 8. avgusta - Po meri narejen plašč, ki ga je nosil kralj rock and rolla Elvis Presley, so na dražbi v Angliji minuli konec tedna prodali za 128.000 britanskih funtov (148.342 evrov). Dražba plašča iz usnja in nerca, ki ga je zadnje leto svojega življenja nosil Elvis Presley, je bila v angleškem Devizesu. Plašč je kupil neimenovani ameriški zbiratelj.