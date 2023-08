Ljubljana, 7. avgusta - Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek bo danes zaradi nujnih obveznosti v zvezi s krizno situacijo terenski ogled končala dopoldne v Žireh. Preostali del, ogled razmer v občinah Kamnik in Mengeš, bo izveden takoj, ko bo to mogoče, so sporočili z ministrstva za infrastrukturo.