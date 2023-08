Vreme: Delno jasno s spremenljivo oblačnostjo

Ljubljana, 7. avgusta - Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, več oblačnosti bo na vzhodu, popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Čez dan bo zapihal veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem okoli 25 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V torek bo večinoma sončno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, v alpskih dolinah okoli 3, ob morju okoli 13, najvišje dnevne od 20 do 24, na Primorskem do 26 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo bo delno jasno in nekoliko topleje. Predvsem na severu bodo popoldne možne krajevne plohe in nevihte. V četrtek bo večinoma sončno.

Vremenska slika: Ciklonsko območje se je iznad srednje Evrope pomaknilo nad Baltik. Od zahoda se nad zahodno in del srednje Evrope širi vpliv območja visokega zračnega tlaka. Nad naše kraje s severnimi vetrovi doteka razmeroma hladen in postopno bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne bodo predvsem v krajih južno od nas še nastajale posamezne plohe ali nevihte. V torek bo večinoma sončno, nekaj več oblačnosti bo v Alpah. Jutro bo sveže.

Biovreme: Danes bo vremenski vpliv na večino ljudi ugoden. V torek bo vpliv vremena na počutje ugoden in vzpodbuden.