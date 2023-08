Veterinarska zbornica proti pogostim menjavam vodstva uprave za varno hrano

Ljubljana, 7. avgusta - Zaradi zahtevnih razmer v Sloveniji v luči približevanja afriške prašičje kuge je še pomembneje, da ne prihaja do pogostih menjav vodstva uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, so v pismu ministrici za kmetijstvo in predsedniku vlade zapisali v veterinarski zbornici. Od kandidatov za vodilna mesta pričakujejo najvišjo strokovnost.