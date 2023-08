Singapur, 7. avgusta - Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju rahlo znižale. Kot poroča nemška tiskovna agencija dpa, gre za minimalni upad po petku, ko so cene nafte končale šesti zaporedni teden rasti. To je bilo najdaljše obdobje rasti cen črnega zlata po lanskem juniju.