Skoraj vse poslovalnice NLB znova odprte

Ljubljana, 7. avgusta - Poslovalnice NLB z izjemo tistih v Mežici in Dravogradu so od danes zjutraj spet odprte, potem ko so jih morali zaradi ujm zapreti. Poslovalnico v Mengšu bodo odprli popoldne, so sporočili iz NLB. Tudi mobilna poslovalnica banke bo obiskala kraje po rednem urniku.