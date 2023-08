Na Koroškem v ospredju vzpostavljanje prometnih poti in vodooskrbe, nastajajo novi plazovi

Črna na Koroškem/Prevalje/Dravograd, 7. avgusta - Po umiritvi vremenskih razmer je danes na Koroškem v ospredju vzpostavljanje prometnih povezav do prizadetih območij in vodooskrbe, skrbijo pa novi zemeljski plazovi. Nadaljuje se odstranjevanje posledic ujme, ki je uničila ogromno premoženja in infrastrukture, mnoga podjetja ostajajo zaprta, neprevoznih je veliko cest.