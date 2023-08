Ženska košarkarska reprezentanca do 20 let prva v Romuniji

Craiova, 7. avgusta - Slovenska ženska košarkarska reprezentanca do 20 let je na evropskem prvenstvu divizije B v Craiovi v Romuniji v finalu premagala Nemčijo s 57:47 in si je zagotovila napredovala v divizijo A. S po 15 točkami sta izstopali Anja Dragar in Hana Sambolić, devet skokov je prispevala Hana Ivanuša.