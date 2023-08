Tudi minula noč v znamenju odpravljanja posledic poplav

Ljubljana, 7. avgusta - Po katastrofalnih poplavah, ki so v minulih dneh zajele Slovenije, tudi tokratna noč še ni bila povsem mirna. Gasilci so za odpravljanje posledic poplav posredovali v 57 primerih, največkrat v Pomurju in na Koroškem. Poplavne površine ponekod še vztrajajo, še vedno so zaprte številne ceste. Nekaj ploh in neviht je napovedanih tudi za popoldne.