Pentagon potrdil skupno patruljo ruskih in kitajskih vojaških ladij nedaleč od Aljaske

Washington, 7. avgusta - Ameriško Severno poveljstvo je potrdilo, da so pretekli teden nedaleč ob obale Aljaske vojaške ladje Rusije in Kitajske izvedle skupno patruljo. Po poročanju ameriških medijev je sodelovalo enajst ruskih in kitajskih ladij, ki so se približale Aleutom, vendar niso vstopile v ameriške ozemeljske vode.