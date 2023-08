Ljubljana, 6. avgusta - V Slovenijo prihaja pomoč iz tujine ob ujmi. Iz Poljske in Madžarske sta danes odpotovala kamiona, opremljena s hrano in humanitarno pomočjo, je sporočil Rdeči križ Slovenije. Caritas Avstrija je ponudila finančno pomoč, pomagali pa so tudi številni Slovenci, ki živijo v tujini, so za STA pojasnili pri Slovenski karitas.