Pregled - šport, 6. 8. (nedelja)

BERN - Janja Garnbret je osvojila srebrno kolajno v težavnostnem plezanju. Štiriindvajsetletna Korošica je na svetovnem prvenstvu v športnem plezanju v Bernu novo odličje osvojila le 24 ur po tem, ko je z izjemno predstavo osvojila zlato v balvanskem plezanju. V finalu je nastopila tudi Mia Krampl, ki je uspeh Garnbret dopolnila s četrtim mestom. Tokrat je bila od Garnbret boljša 19-letna Japonka Ai Mori. V finalu sta tako Garnbret kot Mori osvojili vrh smeri, a je bila japonska tekmovalka boljša v polfinalu, prav tako pa je bila hitrejša v finalni smeri od slovenske šampionke.

GLASGOW - Nizozemec Mathieu van der Poel je novi svetovni prvak cestne dirke na kolesarskem svetovnem prvenstvu v Glasgowu. Na 271,1 km dolgi in v samem mestu Glasgowu tudi tehnično zahtevni trasi je ugnal Belgijca Wouta Van Aerta, bron pa je za drugo slovensko kolajno na SP na cestnih dirkah osvojil Slovenec Tadej Pogačar. Van der Poelu je odločilni napad uspel 22,5 km pred koncem, ko se je na enem od kratkih klancev odlepil od preostalih treh tekmecev in se odpeljal zmagi naproti. Nekaj kilometrov kasneje je celo padel, a nadaljeval brez večjih težav in ciljno črto prečkal 1:37 minute pred Van Aertom. Za slovensko kolesarstvo je bilo to drugo odličje v članski konkurenci na cestnih dirkah svetovnega prvenstva. Pred tem je prvo osvojil Andrej Hauptman pred 22 leti v Lizboni.

PISA - Slovenska gorska kolesarka Maruša Tereza Šerkezi je na evropskem prvenstvu v mladinskih kategorijah v italijanskem Il Cioccu osvojila zlato kolajno v olimpijskem krosu do 16 leta starosti. Slovenska reprezentanca je na prvenstvu zabeležila tri kolajne.

BUDIMPEŠTA - Slovenski judoisti so na mastersu v Budimpešti ostali brez želenih rezultatov. V treh dneh se nikomur ni uspelo prebiti dlje od drugega kroga, v nedeljo so ostali brez zmage. V moški težki kategoriji je Enej Marinič danes izgubil z Ukrajincem Jevegnijem Beljevskijem, Vito Dragić pa z Mongolcem Tsetsentsengelom Odhujem. Patricija Brolih je v kategoriji do 78 kg izgubila prvo borbo, Metka Lobnik pa z nosilko srebra z lanskega SP v Taškentu Kitajko Ma Zhenzhao.

LONDON - Arsenal, podprvak premier lige, je zmagal v angleškem nogometnem superpokalu. Na Wembleyju v Londonu je po kazenskih strelih premagal Manchester City, ki je v prejšnji sezoni dobil tako ligo kot tudi pokal FA. Redni del se je končal z 1:1 (0:0).

SILVERSTONE - Španec Aleix Espargaro (Aprilia) je zmagovalec dirke svetovnega prvenstva v motociklizmu v razredu motoGP v Silverstonu. V zadnjem krogu je za zmago prehitel vodilnega v seštevku sezone Italijana Francecsa Bagnaio (Ducati), tretji je bil Južnoafričan Brad Binder (KTM).

JYVASKYLA - Valižan Elfyn Evans (Toyota) je zmagovalec relija za svetovno prvenstvo na Finskem. Na deveti postaji sezone je slavil zanesljivo in danes le še potrdil prevlado ves konec tedna. Najbližji zasledovalec Belgijec Thierry Neuville (Hyundai) je zaostal 39 sekund. Tretji je bil na koncu Japonec Takamoto Katsuta (Toyota), ki je zaostal več kot minuto in pol. Za štiriintridesetletnega Valižana je to sedma zmaga na relijih za SP, druga letošnja po hrvaški preizkušnji.

MELBOURNE - Švedska ženska nogometna reprezentanca se je uvrstila v četrtfinale letošnjega svetovnega prvenstva v Avstraliji in na Novi Zelandiji. V rednem delu in 30-minutnem podaljšku se je tekma v Melbournu končala brez golov, v izvajanju 11-metrovk pa so bile Švedinje boljše od Američank s 5:4.

SYDNEY - Nizozemska reprezentanca se je po zmagi nad Južno Afriko z 2:0 (1:0) uvrstila v četrtfinale ženskega nogometnega svetovnega prvenstva, ki ga gostita Avstralija in Nova Zelandija. Za zmago Nizozemske v Sydneyju sta zadeli Jill Roord (9.) in Lineth Beerensteyn (58.), v četrtfinalu pa jo čaka obračun s Španijo. Danes bo na sporedu še tekma med Švedsko in ZDA.

CIUDAD DE MEXICO - Grk Stefanos Cicipas je zmagovalec turnirja ATP v mehiškem Los Cabosu z nagradnim skladom 775.877 evrov. Trenutno peti igralec na mednarodni jakostni teniški lestvici je v finalu po uri in 27 minutah premagal Avstralca Alexa De Minaura s 6:3 in 6:4. Za 24-letnega Grka je to jubilejna deseta zmaga na turnirjih ATP in prva v tem letu. Pred tem je po dvakrat slavil v Monte Carlu in Marseillu, po enkrat pa v Palmi de Mallorci, Lyonu, Torinu, Estorillu in Stockholmu.

WASHINGTON - Američanka Coco Gauff je v finalu teniškega turnirja WTA v Washingtonu z nagradnim skladom 709.232 evrov premagala Grkinjo Mario Sakari s 6:2 in 6:3. Devetnajstletna Američanka je osvojila četrto turnirsko lovoriko, osemindvajsetletna Grkinja je ostala pri dveh. Pred tem je bila Gauff, lanska osmoljenka finalnega obračuna na odprtem prvenstvu Francije v Parizu, ko je je premagala Poljakinja Iga Swiatek, najboljša v Aucklandu, Parmi in Linzu.