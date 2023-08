Razmere se umirjajo tudi v Spodnjem Podravju

Ptuj/Maribor, 7. avgusta - Stanje po vremenski ujmi se danes umirja tudi v Spodnjem Podravju. Pretoki Drave in Dravinje padajo in narasle vode, ki so v preteklih dneh poplavile spodnje prostore okoli sto objektov, se počasi umikajo. Kjer se je voda že umaknila, ljudje čistijo in ocenjujejo škodo.