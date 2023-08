Ministrstvo po ujmi v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi ureja varstvo otrok po občinah

Ljubljana, 7. avgusta - Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi in vodstvi vzgojno-izobraževalnih zavodov ureja varstvo otrok v občinah po vremenski ujmi, so sporočili z ministrstva. Predstavnike naštetih so prosili, da po svojih najboljših močeh poskrbijo za varstvo otrok in poiščejo nadomestne prostore.