Muzeji in galerije danes ne poročajo o večji škodi zaradi poplav

Ljubljana, 6. avgusta - Iz muzejev in galerij danes do 19. ure niso poročali o večji škodi zaradi poplav. V Mariboru je nekoliko zamakala streha operne hiše, manjše zamakanje so imeli tudi v pokrajinskem muzeju Ptuj-Ormož. V ljubljanskem Muzeju za arhitekturo in oblikovanje so preventivno prestavili muzejsko gradivo v višje lege, sporočajo z ministrstva za kulturo.