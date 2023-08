Zavarovalno združenje: S prijavo škode ni treba hiteti

Ljubljana, 7. avgusta - Zavarovancem s prijavo škode po ujmi ni treba hiteti, ampak naj raje počakajo, da se razmere umirijo in voda umakne. Ko razmere to omogočajo, naj škodo dokumentirajo s fotografijami in posnetki ter poškodovane stvari ohranijo do konca obravnave primera, svetujejo v Slovenskem zavarovanem združenju.