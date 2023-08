V Velenju plaz ogroža dve stanovanjski hiši

Velenje, 6. avgusta - V občini Velenje se je ponoči in tekom dneva sprožilo nekaj novih zemeljskih plazov. Najhujši, ki ogroža dva stanovanjska objekta, je pod Velenjskim gradom. Dokler ne pridobijo mnenja geologa, so objekta izpraznili, so sporočili iz Mestne občine Velenje.

Zaradi posledic poplav in zemeljskih plazov je nekaj cest na območju Velenja še neprevoznih, in sicer v Janškovo selo ter cesta Sopota - Plešivec. Do objektov in prebivalcev Velunjskega grabna tako še vedno ni mogoč dostop. Civilna zaščita Mestne občine Velenje je na terenu in pomaga najbolj ogroženim, so zapisali.

Obilno deževje je v preteklih dneh v velenjski občini sprožilo veliko novih zemeljskih plazov, predvsem na območju Vinske Gore, zaradi nadaljevanja širjenja enega od njih so danes zaprli lokalno cesto na odcepu Trbul pri Ožirju. Stanovalce Zgornjega Šaleka na občini pozivajo, naj svoja vozila preventivno umaknejo nižje od plazu.

V občini je otežena dobava vode. Kot so danes sporočili iz Komunalnega podjetja Velenje, za uporabnike na območju Florjana, Lepe njive in Visočkega vrha še ne morejo zagotavljati pitne vode iz pip. Na vseh treh območjih vzpostavljajo nadomestno oskrbo iz cistern.

Medtem so vsi pomoči potrebni zapustili začasni namestitveni center v Rdeči dvorani v Velenju. Tam je v noči na soboto prenočilo 1000 ljudi, tudi obiskovalci kampa Menina. Zbrane stvari, ki so ostale, so razvozili po občinah, kjer nujno potrebujejo oblačila in opremo. V ponedeljek bo v Velenju stekla nova akcija zbiranja pomoči za prizadete v poplavah.