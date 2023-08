Na terenu več sto pripadnikov Slovenske vojske, še 500 v pripravljenosti.

Ljubljana, 6. avgusta - Pomembno vlogo pri zagotavljanju pomoči prebivalcem in sanaciji razmer na poplavljenih območjih ima Slovenska vojska (SV). Danes je na številnih lokacijah po Sloveniji na terenu več sto pripadnikov Slovenske vojske, 500 pa jih je v pripravljenosti za dodatno aktivacijo, so sporočili z ministrstva za obrambo in generalštaba SV.