Nekatera podjetja po ujmi v prilagoditev dela

Velenje/Mežica, 6. avgusta - Nekatera podjetja, ki so jih prizadele poplave ali imajo delavce s prizadetih območij, za prihodnje dni prilagajajo proizvodnjo. Tab Mežica delavce poziva, naj ne hodijo na delo, družba Tesnila GK s Prevalj bo kolektivni dopust podaljšala do torka, v Gorenju in skupini Sij delavce pozivajo, naj sporočijo, ali lahko pridejo na delo.