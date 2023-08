Vodostaji rek po Sloveniji se počasi znižujejo, nekatere še vedno poplavljajo

Ljubljana, 6. avgusta - Vodostaji rek po Sloveniji počasi upadajo, nekatere pa še poplavljajo. Sava poplavlja v srednjem in spodnjem toku, poplavlja tudi Krka in Ljubljanica. Na običajnih mestih se razlivajo Ledava v spodnjem toku in Dravinja, poroča Agencija RS za okolje (Arso) in napoveduje, da se bodo v ponedeljek pretoki rek zmanjševali.