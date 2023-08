V Zgornji Savinjski dolini nadaljevali odpravljanje posledic, na tem območju številni plazovi

Luče/Solčava, 6. avgusta - V Zgornji Savinjski dolini se je cel dan nadaljevalo odpravljanje posledic naraslih voda. Nadaljevali so z vzpostavljanje cestnih povezav, čiščenjem naplavin in urejanjem električnih povezav. Ujma je povzročila veliko razdejanje, na tem območju so številni plazovi, ki bi ponekod lahko dodatno ogrozili objekte.