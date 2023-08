Gorenjo vas po ujmi še vedno ogrožajo plazovi, nekateri kraji še vedno odrezani od sveta

Gorenja vas/Žiri/Škofja Loka, 6. avgusta - Na območju občin Žiri in Gorenja vas-Poljane po petkovih poplavah številne hiše še vedno ogrožajo plazovi. V Gorenji vasi zato nekateri prebivalci ostajajo evakuirani, številni kraji so na tistem območju odrezani od sveta. Medtem so s polovičnimi zaporami znova uspeli vzpostaviti cestno povezavo od Žirov do Škofje Loke.

Poveljnik gasilskega poveljstva Občine Gorenja vas-Poljane Roman Kokalj je danes za STA povedal, da največje težave povzročajo plazovi, ki še vedno ogrožajo nekatere hiše, takšnih je bilo v občini dopoldne od 10 do 12, popoldne pa se je to število zmanjšalo, je pojasnil. Nekateri prebivalci so zato še vedno evakuirani - nekateri so pri sorodnikih, drugim so uredili začasno nastanitev. Nekateri domov niso želeli zapustiti.

"Ker se zemljina še vedno premika, se še vedno bojimo, kaj bo naredila. Zemljina je razmočena," je opozoril in dodal, da je težko reči, kaj se bo dogajalo v naslednjih urah.

Popoldne je Kokalj dodatno povedal, da čakajo sanacijski načrt države, saj želijo vedeti, kako naprej. Upa, da bo več znanega v ponedeljek. Čakajo tudi geologe, da bodo povedali, kaj s plazovi, ki grozijo hišam. Tekom dneva se je sprožilo tudi nekaj novih plazov, ki dodatno grozijo gospodarskemu poslopju. Medtem so sicer veliko sanirali tudi sami, delo bodo nadaljevali tudi v ponedeljek.

Zaradi odtrganih cest je 13 krajev še vedno nedostopnih. Med njimi je Kokalj naštel Smoldno, nekaj cest je odtrganih tudi v naselju Stara Oselica. Zaprta ostaja cesta do Delnic in proti Javorjem, saj je odneslo most. Upajo, da bo vojska tam pomagala zagotoviti pontonski most, sicer bodo prevoznost morali urediti sami.

Zadeve so sicer trenutno pod kontrolo, padavine so dopoldne prenehale. Na terenu so gasilci in pripadniki drugih reševalnih služb, ki pomagajo čistiti hiše in njihovo okolico, odvažajo blato ter urejajo odvoze.

Tudi ob pomoči Slovenske vojske so po besedah Kokalja trenutno samozadostni, kasneje pa bodo potrebovali še stroje za čiščenje cest. Za državne ceste bo moral poskrbeti upravljavec, za ostale pa sami, zato bodo za pomoč najverjetneje prosili vojsko.

"Če se padavine ne bodo nadaljevale, mislim, da bodo danes do konca dneva nekako rešili 80 odstotkov stvari, mogoče še kaj več," je ocenil zjutraj.

Stanje je tudi na območju Občine Žiri slabo, a se razmere ponoči, kot so ves čas dežurali gasilci, ni dodatno poslabšalo, je za STA povedal tamkajšnji župan Franci Kranjc.

Kot je pojasnil, je kritično predvsem stanje cestne infrastrukture, sicer pa je večina stanovanjskih objektov dostopnih. Na terenu so danes od 6. ure zopet gradbinci, ki so v soboto ob 22. uri delo prekinili.

Cesta proti Škofji Loki je s polovičnimi zaporami delno odprta, dostop je možen tudi do Vrhnike, je pojasnil.

V vasi Jarčja Dolina se je sprožil večji plaz, ki je še vedno aktiven, a ga spremljajo. Plaz ogroža dva objekta z okoli 10 osebami, a za zdaj evakuacija ljudi še ni bila potrebna.

Pomagajo jim tudi sosednja gasilska društva iz občin, kjer niso bili prizadeti. Ob tem je Kranjc pohvalil lastna štiri gasilska društva in štab civilne zaščite, ki je imel večino časa aktiviranih 60 oseb.

Iz stanovanjskih objektov, ki so bili poplavljeni, jim je po zadnjih informacijah vso vodo že uspelo izčrpati, objekte pa očistiti, je še pojasnil.