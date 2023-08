Slovenija med drugim zaprosila za 40 strojev, 40 montažnih mostov, pet helikopterjev in 200 vojakov

Ljubljana, 6. avgusta - Reševalna pomoč na večini območij, ki so jih prizadele poplave, prehaja v fazo zagotavljanja osnovnih pogojev za življenje in zagotavljanje komunikacij. Zaradi obsežnosti škode na prizadetih območjih se je Slovenija odločila, da prek dveh mehanizmov med drugim zaprosi za 40 strojev z ekipami, 40 montažnih mostov, pet helikopterjev in 200 vojakov.