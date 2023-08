Preboj do Črne na Koroškem, Slovenija zaprosila za mednarodno pomoč

pripravili novinarji STA

Pristojnim službam je uspelo vzpostaviti zasilno makadamsko pot, po kateri lahko iz smeri Šoštanja do Črne na Koroškem dostopajo terenska in intervencijska vozila, zgodaj popoldne. Po tej poti bodo potekale evakuacije in nujno potrebna oskrba, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.

"Gradbeni stroji v Črni že delujejo, odstranjujejo plazove in preusmerjajo ter poglabljajo reko Mežo v strugo. Pomaga tudi Slovenska vojska, ki deluje iz druge smeri Črne," je za STA povedal regijski poveljnik civilne zaščite Alan Matijevič. Dopoldan so preklicali tudi načrtovano evakuacijo 110 stanovalcev Centra za usposabljanje, delo in varnost Črna, ker je objektu grozil zemeljski plaz.

Po informacijah domačinov je z dela Črne na Koroškem možen dostop tudi do Mežice, čeprav je cesta v slabem stanju. Nato pa je pot naprej za zdaj mogoča preko Avstrije.

Deli Črne na Koroškem so sicer drug od drugega še vedno odrezani. Zjutraj je skozi središče kraja še vedno tekla reka Meža. Ponoči so bile tudi težave z dobavo elektrike.

Največjo težavo za celotno Koroško po besedah prevaljskega župana Matije Tasiča predstavlja pomanjkanje pitne vode. Vodovod je pretrgan na dveh mestih, kjer prečka reko Mežo, je povedal za STA. Vodovodno omrežje je sicer povsem onesnaženo.

Slovenija je danes sprožila evropski mehanizem za civilno zaščito, prav tako je za pomoč zaprosila sosednje države. Premier Robert Golob je ob obisku prizadetih območij v Škofji Loki povedal, da želijo zagotoviti, da bo infrastruktura vzpostavljena in sanirana čim hitreje, ter da se bodo hkrati na terenu prepričali, v katerih točkah je bila sanacija vodotokov v preteklosti uspešna in v katerih ne.

Prek dveh mehanizmov je Slovenija med drugim zaprosila za 40 strojev z ekipami, 40 montažnih mostov, pet helikopterjev in 200 vojakov. Dopoldne je na pomoč pri zajezitvi in utrditvi nasipov na Muri že priletel hrvaški vojaški helikopter, na pomoč ostalih držav Slovenija še čaka.

V našo državo prihaja tudi prva humanitarna pomoč iz tujine. Iz Poljske in Madžarske sta na poti kamiona s hrano in humanitarno pomočjo, Avstrija pošilja finančno pomoč. Pomagajo tudi številni Slovenci, ki živijo v tujini. Predvidoma prihodnji teden bo Slovenijo obiskala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.

Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek se je danes sestala s predstavniki Darsa, Družbe za upravljanje investicij, Direkcije za infrastrukturo in Slovenskih železnic. Dogovorili so se, da bo država zaradi katastrofalnih poplav ustavila vse nenujne infrastrukturne projekte. Vso gradbeno opremo in inženirske ekipe bodo usmerili na območja, na katerih je treba zagotoviti prevoznost cest in odpraviti posledice neurij.

V noči na nedeljo in čez dan so se padavine umirjale, še vedno pa se zaradi grozečih plazov veliko ljudi ne more vrniti na svoje domove. Samo na Koroškem so doslej evakuirali približno 400 ljudi.

Zaradi grožnje velikega plazu so popoldne približno 200 ljudi evakuirali iz naselij Perzonali, Stare sledi in Nicina v občini Prevalje. Ogled geologa je namreč pokazal, da so objekti varni.

Na svoje domove so se lahko danes vrnile tudi 104 osebe, ki so jih v soboto evakuirali v Mežici. Tudi stanje v tej občini sicer ostaja resno, vse enote so na terenu in pomagajo pri črpanju vode ter deljenju hrane in vode, so za STA povedali v Prostovoljnem gasilskem društvu Mežica. Cestno povezavo imajo vzpostavljeno le do Črne, pa še to le za vojsko in za najnujnejše zadeve.

Tudi na območju občin Žiri in Gorenja vas-Poljane po petkovih poplavah številne hiše še vedno ogrožajo plazovi. V Gorenji vasi zato nekateri prebivalci ostajajo evakuirani, številni kraji so na tistem območju odrezani od sveta. Zaradi odtrganih cest je na Škofjeloškem 13 krajev še vedno nedostopnih, medtem so s polovičnimi zaporami uspeli znova vzpostaviti cestno povezavo od Žirov do Škofje Loke.

Razmere ostajajo kritične tudi na območju Kamnika. Ob izjemnem dežju so poplavili vsi pritoki Kamniške Bistrice, dolina Bistričice, dolina Tunjščice, dolina Črne in dolina Kamniške Bistrice. "Razmere so katastrofalne, dejansko so vasi in doline odrezane od sveta," je kamniški župan Matej Slapar povedal ob obisku predsednice republike Nataše Pirc Musar. Nekaj hiš je odneslo, nekatere so še ogrožene, njihovim prebivalcem, ki so zdaj odrezani od sveta, pa skupaj z gasilci in pripadniki civilne zaščite dovažajo hrano in druge nujne življenjske potrebščine.

Na Gorenjskem je med drugim še vedno aktiven plaz na Koroški Beli. Pristojni so zato tudi za prihajajočo noč odredili evakuacijo prebivalcev z območja, namestili jih bodo na Jesenicah.

Nekatera podjetja, ki so jih prizadele poplave ali imajo delavce s prizadetih območij, medtem za prihodnje dni prilagajajo proizvodnjo. Tab Mežica delavce poziva, naj ne hodijo na delo, družba Tesnila GK s Prevalj bo kolektivni dopust podaljšala do torka, v Gorenju in skupini Sij delavce pozivajo, naj sporočijo, ali lahko pridejo na delo. Župan Dravograda Anton Preksavec je medtem objavil odprto pismo s pozivom delodajalcem, naj zaposlenim z odobritvijo izrednega dopusta omogočijo odpraviti posledice ujme na svojem premoženju.