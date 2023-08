Policija zagotavlja varnost na prizadetih območjih

Dravograd, 6. avgusta - Premoženje ljudi na območjih, ki jih je prizadelo katastrofalno deževje in so se morali izseliti, varujejo policisti. "Prebivalci imajo zagotovljeno vso varnost," je danes v Dravogradu zatrdil minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar. Policija zaenkrat ne beleži kakršnihkoli kaznivih dejanj, tatvin ali vlomov v hiše, je dodal.

Poklukar je policijsko postajo v Dravogradu obiskal skupaj z v. d. generalnega direktorja policije Senadom Jušićem, so sporočili z ministrstva za notranje zadeve.

Poplave so prizadele tudi zaposlene v policiji, a kot je poudaril minister, je slovenska policija organizirala delo tako, da poteka nemoteno. "Prebivalci Slovenije imajo zagotovljeno vso varnost - tudi v Dravogradu," je dodal.

V štabu civilne zaščite se je minister seznanil s trenutnim stanjem in se pogovarjal z županom občine Dravograd Antonom Preksavcem.

Kot je povedal medijem, je "vesel, da ni bilo smrtnih žrtev ali huje poškodovanih na tem območju". Policisti so tudi v Dravogradu in na celotnem ogroženem območju, kjer intervencija še vedno poteka, varovala premoženje tistih ljudi, ki so se morali izseliti, evakuirati s svojih domov. Kaznivih dejanj zaenkrat niso zaznali, je povedal.

Policisti poleg varovanja premoženja, helikopterskega reševanja, evakuacijah in pomoči ljudem skrbijo tudi za varnost na cestah na prizadetih območjih. Med drugim urejajo cestni promet zaradi zapor cest, ki so bile nujne zaradi zemeljskih plazov, poplavljenih cest in podrtih mostov, ter preusmerjajo promet na druge ceste.

Od prvega dne so v zraku vsi trije policijski helikopterji, ki na ogroženih območjih po Sloveniji rešujejo ujete na odrezanih območjih, dovažajo nujne potrebščine, hrano, gorivo, zdravila, je naštel Poklukar. Kljub slabemu vremenu so policijski helikopterji intervenirali v najbolj zahtevnih okoliščinah, dežju in megli. Delo policistov skupaj z ostalimi reševalnimi in intervencijskimi službami ter Slovensko vojsko je označil za odlično.