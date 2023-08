Črna na Koroškem dostopna prek zasilne makadamske poti

Črna na Koroškem, 6. avgusta - Črna na Koroškem ni več odrezana od sveta. Pristojnim službam je uspelo vzpostaviti zasilno makadamsko pot, po kateri lahko do kraja dostopajo terenska in intervencijska vozila. Po tej poti bodo potekale evakuacije in nujno potrebna oskrba, so za STA sporočili z vladnega urada za komuniciranje.