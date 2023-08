Rabat, 6. avgusta - V osrednji pokrajini Azilal v Maroku se je danes prevrnil minibus, ki je prevažal potnike na tržnico v mestu Demnate. V prometni nesreči je umrlo 24 ljudi, so sporočile lokalne oblasti in dodale, da so že sprožile preiskavo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.