Opustošena tudi dolina Završnice

Močno deževje je težave povzročilo na večjem delu žirovniške občine, najhuje pa je bilo v dolini Završnice in zgornjih Mostah, kjer je odneslo del ceste pod železniškim mostom, narasli potok Završnica pa ogroža stanovanjske hiše. Prebivalce so evakuirali in izdali odredbo o zapori območja. Kot opozarja žirovniški župan Leopold Pogačar, je gibanje na tem območju še vedno smrtno nevarno in zato prepovedano.

Interventne službe so bile na terenu v petek na 3. ure zjutraj. Pri izvajanju nujnih ukrepov za zaščito življenj in premoženja je sodelovalo več kot 50 ljudi iz prostovoljnih gasilskih društev Zabreznica in Smokuč, Gasilsko reševalne službe Jesenice, Gorske reševalne službe Radovljica, medobčinskega redarstva, komunalnega podjetja Jeko in civilne zaščite.

Kot je povedal Pogačar, je udarni val od pregrade Hidroelektrarne Završnica do Most v nekaj minutah odnesel cesto, poplavil nižjeležeče objekte in skoraj odnesel dve hiši. "Uničena je vsa infrastruktura - kanalizacija, del ceste, plinovod, električni vodi, vodovod, skratka odneslo je vse," je izpostavil. Voda je začela spodkopavati tudi obnovljeni most železniške proge.

Sredi noči so s pomočjo občinskega štaba Civilne zaščite evakuirali 18 ljudi, v soboto popoldan pa so si s statikom objekte na tem območju ogledali in ugotovili, da dva nista primerna za bivanje. "Za te ljudi smo zagotovili trajno namestitev drugje, ostali pa so se lahko pogojno vrnili na svoje domove, a z jasnim navodilom, da se v primeru napovedanega dežja ali večjega pretoka Završnice takoj sami evakuirajo in obvestijo občinski štab CZ," je izpostavil župan.

Kar se tiče sanacije, je ocenil, da je škode za najmanj tri milijone evrov. "Glede na to, da je vse uničeno, bomo težko govorili o sanaciji, ampak bo potrebna novogradnja," je dejal in dodal, da bodo v ponedeljek poslali dopis pristojnemu ministrstvu, naj si vodarji pridejo ogledat strugo Završnice. Pogačar si namreč ne zna predstavljati druge rešitve, kot da se povsem na novo naredi struga Završnice, šele potem bo mogoče začeti z obnovo preostale infrastrukture.

Zgodovinski podatki kažejo, da so podobne poplave to območje prizadele že leta 1926 in tudi tedaj je bilo to območje, kjer je vodna ujma najbolj udarila, že poseljeno. Na tem mestu je delovala tudi predilnica. Omenjen objekt je sedaj voda izpodjedla in je postal nevaren za uporabo.

Voda je v noči na petek je odnesla tudi cesto iz Završnice v smeri Zelenice, kjer je glavno vodno zajetje za Jesenice in del Žirovnice. "Tako je glavni magistralni cevovod zunaj in javno podjetje Jeko sedaj najprej rešuje dostop do območja, potem pa se bomo lotili sanacije," je pojasnil župan.

Spomnil je, da so s pomočjo gorskih reševalcev reševali tudi ujete turiste in prebivalce počitniških hišic na območju Zelenice in Tinčkove koče. Na varno so jih spravili po pešpoti čez Rebro. Tiste, ki so ostali ujeti na območju Valvasorja, pa so rešili po cesti, saj je Gozdno gospodarstvo Bled uspelo že naslednji dan odpreti cesto.