Goriška Brda, 6. avgusta - Pogrešano 56-letno državljanko Italije so danes popoldne našli mrtvo na območju zaselka Pristavo v Goriških brdih. Po do sedaj zbranih ugotovitvah smrt pogrešane ni bila posledica kaznivega dejanja, policisti pa bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo v Novi Gorici, so sporočili iz Policijske uprave Nova Gorica.