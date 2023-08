Pri sanaciji nasipa na Muri tudi pomoč iz tujine

Črenšovci, 6. avgusta - Pri sanaciji vodnega nasipa na območju Dolnje Bistrice, ki ga je v soboto popoldne prebila reka Mura in so morali evakuirati nekaj sto ljudi, je pomagal tudi helikopter Slovenske vojske, še eden je prispel na pomoč s Hrvaške. Poplavljena območja si je ogledal tudi obrambni minister Marjan Šarec.

Vodni nasip pri Dolnji Bistrici je popustil v soboto pozno popoldne in kot je danes ob ogledu povedal Šarec, so delavci delali celo noč. Zjutraj je začel pomagati tudi helikopter, danes je prišel na pomoč še helikopter s Hrvaške.

"Tako da sta zdaj aktivirana dva helikopterja za prenašanje težkih betonskih blokov, s katerimi ekipe zapirajo nasip," je dejal Šarec in dodal, da se je voda razlila v velikem obsegu. Nasip je popustil v dolžini skoraj 20 metrov in tudi višina je precej velika.

Domačini so lahko po njegovih besedah pomirjeni. "Pomurski regijski štab civilne zaščite dela odlično, prebivalke in prebivalci so lahko pomirjeni, da delamo vse, kar je v naši moči," je dodal. Opozoril je, naj se ljudje nasipu ne približujejo.

Težave se seveda pojavljajo tudi drugod ob Muri. "Vemo, da so težave tudi na Moti, na Cvenu, proti Banovcem, Ljutomeru, tako da gre za velik obseg," je dejal.

Kot je danes na novinarski konferenci v Ljubljani pojasnil hidrolog Janez Polajnar, na reki Muri v tem trenutku pri Gornji Radgoni beležijo rekordno velik pretok, in sicer 1450 kubičnih metrov na sekundo. Hidrologi predvidevajo, da bo ta vodna količina stekla preko Slovenije v 24 urah tudi preko poškodovanega dela omenjenega nasipa.

Minister je spomnil, da se je Slovenija danes odločila zaprositi za mednarodno pomoč. "Hrvaški helikopter prihaja prvi, z Madžarske bo prišla tudi inženirska enota in helikopter, razporedili jih bomo tam, kjer bo potrebno," je dejal. Pričakuje še več pomoči, tako v obliki strojev kot delovne sile.

Po Sloveniji je bilo v katastrofalnem deževju uničenih in poškodovanih tudi več mostov in minister je zagotovil, da odpravljanje posledic intenzivno poteka. "Gasilci, civilna zaščita in Slovenska vojska delajo s polno močjo, samo vojakov ta hip sodeluje 600, številka se lahko glede na potrebe še poveča," je dejal. V zraku so vsi helikopterji vojske in policije.

Škoda bo ogromna, predsednik vlade Robert Golob je v petek omenil številko več kot 500 milijonov evrov. "To je res velika intervencija, kar se tiče poplav, takšne še nismo imeli," je danes dejal Šarec. Kje je najhuje, ni hotel ocenjevati, saj je stanje katastrofalno v več delih države.

Omenil pa je Črno na Koroškem, ki je še vedno odrezana od sveta. Tam bo upravljanje zdaj prevzela vojska, je še napovedal Šarec.