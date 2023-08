Narasla voda ogroža tudi prebivalce v ljutomerski in lendavski občini

Ljutomer/Lendava, 6. avgusta - Obilne padavine ter narasli Mura in Ščavnica povzročajo številne nevšečnosti tudi v ljutomerski in lendavski občini. Županja Olga Karba je pred kakšno uro krajane Spodnjega in Zgornjega Krapja, Mote in Pristave iz previdnosti pozvala, da pripravijo nujne osebne potrebščine za primer evakuacije. V Lendavi je bila odrejena še evakuacija vasi Kot.

Kot je dodala, naj ljudje v svojih domovih premaknejo najnujnejše stvari čim višje, medtem pa pripadniki civilne zaščite pred poplavo rešujejo naselje Pristava, saj jez za vodnim zajetjem na koncu Mote popušča. Na terenu so tudi ostale gasilske ekipe, ki branijo vasi Mota, Zgornje in Spodnje Krapje ter Cven, je dodala.

Prebivalci na tem območju sicer že od petka polnijo vreče s peskom in jih polagajo na mesta, kjer deroča voda ogroža imetje. Zaradi izčrpanosti ljudi je ljutomerska občina k pomoči pozvala tudi ostale občane. Vse, ki bi želeli pomagati, so napotili, naj se odpravijo na Krapje in Moto ter se javijo tamkajšnjim gasilcem in članom civilne zaščite.

Poveljnik ljutomerske civilne zaščite Branko Novak je za regionalni portal Vestnik povedal, da do omenjenih vasi prihaja čedalje več vode, gasilci pa se z njo borijo v Spodnjem Krapju, ki se zliva čez visokovodni nasip ob Muri. Dostop do vasi naj bi bil dostopen le s čolni, še dodaja portal.

Do težav prihaja tudi v naselju Kot v občini Lendava, zaradi česar je tamkajšnji župan Janez Magyar od tam odredil evakuacijo, medtem ko še naprej ostaja v veljavi tudi evakuacija nižinskega dela naselja Hotiza in zaselka Mirišče, možna pa je tudi evakuacija širšega dela naselja.

Ob tem so ljudi pozvali, da naj se ne približujejo rečnim brežinam, ker so lahko zaradi erozije spodjedene in niso trdne, poveljnik civilne zaščite za Pomurje Martin Smodiš pa je posebej opozoril pred hojo po nasipih.