Po državi odpravljajo posledice pustošenja ujme, več krajev še vedno odrezanih od sveta

pripravili novinarji STA

Ljubljana, 6. avgusta - Po ujmi, ki je po državi pustošila v petek in soboto, pristojni sanirajo razdejanje. Številni kraji so še vedno odrezani od sveta, napori so usmerjeni v ponovno vzpostavitev prevoznosti poškodovanih cest. Ponekod objektom grozijo zemeljski plazovi. Pomagajo enote iz neprizadetih krajev, na poti je tudi pomoč iz tujine.