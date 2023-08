Po popoldanskih nevihtah lahko narastejo hudourniki na prizadetih območjih

Ljubljana, 6. avgusta - Popoldne lahko zaradi neviht pride do hitrih porastov manjših hudournikov na prizadetih območjih. Trenutno pa so poplave še vedno na območju Mure ter ob sotočju Save in Krke, drugje reke upadajo. Ekipam se do Črne na Koroškem po tleh še ni uspelo prebiti, naj bi pa danes uspeli omogočiti prevoznost ceste v Luče.