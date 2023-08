V Celju so se razmere umirile, odpirajo se zbirni centri za odpadke

Celje, 6. avgusta - Razmere v Celju so se po katastrofalnih poplavah povsem umirile, pospešeno poteka sanacija škode, zaprtih ostaja nekaj mostov in cest. Od danes je odprt zbirni center za odpadke Bukovžlak, pa tudi ostali zbirni centri, ki so v upravljanju Simbia. Celje je v soboto zvečer obiskal minister za okolje Bojan Kumer.