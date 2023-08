Gradbena operativa z nenujnih investicij na sanacijo škode na prometni infrastrukturi

Ljubljana, 6. avgusta - Vse nenujne investicije na cestah in železnici bodo ustavljene, da bo gradbena operativa na voljo za sanacijo škode, vsa gradbena mehanizacija bo prerazporejena na območja, ki jih je prizadela naravna nesreča, so sklenili na kriznem sestanku pristojnega ministrstva z Darsom, DRI in Direkcijo za infrastrukturo ter Slovenskimi železnicami (SŽ).

Kot so z ministrstva sporočili po današnjem kriznem sestanku ministrice Alenke Bratušek s predstavniki Darsa, družbe SŽ-Infrastruktura, Družbe za razvoj infrastrukture DRI ter Direkcije RS za infrastrukturo (DRSI), so proučili možnosti za čimprejšnjo zagotovitev pomoči in vzpostavitev prevoznosti infrastrukturnih objektov na območjih, ki jih je prizadela katastrofalna povodenj.

Na sestanku so se dogovorili, da se prioritete na področju državne infrastrukture z največjo naravno nesrečo v Sloveniji doslej bistveno spreminjajo. Prva prioriteta je prevoznost do vseh krajev v Sloveniji.

Tako bodo ustavili vse nenujne investicije, da bo gradbena operativa na voljo za sanacijo škode. DRSI, Dars in SŽ bodo v sedmih dneh pripravili seznam nenujnih investicij. Vsa gradbena mehanizacija in vse razpoložljive gradbene in inženirske ekipe bodo usmerjene oz. prerazporejene na območja, ki jih je prizadela naravna nesreča.

DRSI v naslednjih 14 dneh ne bo podpisal nobene nove odločitve o izbiri izvajalca in nobene nove pogodbe, s katero bi prevzel nove obveznosti, so sklenili in enako priporočili Darsu in SŽ.

Sklenili so tudi, da je treba preveriti vse poplavljene in poškodovane mostove ter cestno omrežje.

V ponedeljek bo sestanek z vsemi koncesionarji in ostalimi večjimi gradbenimi podjetji glede prioritetne obravnave sanacije škode po neurju, so še sporočili.