Telekom hiti s ponovnim vzpostavljanjem komunikacij na prizadetih območjih

Ljubljana, 6. avgusta - Ekipe Telekoma Slovenije in družbe GVO so v soboto do večera uspele zagotoviti telekomunikacijsko povezavo uporabnikom na več območjih, ki jih je prizadelo katastrofalno deževje. Danes z aktivnostmi nadaljujejo, med prednostnimi lokacijami je Črna na Koroškem, ki je že od petka odrezana od sveta.

Do prekinitev komunikacij je na nekaterih območjih prišlo zaradi izpada električne energije, ki jo bazne postaje potrebujejo za svoje napajanje in delovanje. Kjer je to le mogoče, razmere rešujejo z agregati, pri čemer je dostava agregatov z gorivom na marsikatero lokacijo močno otežena.

Dodatno je do težav prišlo tudi zaradi pretrganih mostov ter cestne in ostale infrastrukture, ob kateri sicer potekajo pomembne komunikacijske povezave hrbteničnega optičnega omrežja, na katerem slonijo komunikacije, so danes sporočili iz Telekoma Slovenije.

Do okoli 23. ure so v soboto kljub izjemno oteženim okoliščinam in ob velikem naporu uspeli zagotoviti pomembne povezave prebivalcem na več prizadetih območjih Koroške, Zgornje Savinjske doline, Gorenje vasi, Škofjeloškega, Dola pri Ljubljani in Dolskega.

Pri tem se je njihovim ekipam uspelo prebiti tudi do nekaterih zelo težko dostopnih lokacij, kot so Gornji Grad, Lubnik, Luče, Solčava, Huda peč ...

Na terenu jim na različne načine pomagajo domačini, tesno sodelujejo z elektrodistribucijskimi podjetji, predstavniki civilne zaščite, gasilci in vojaki. Uporabljajo vse možnosti, ki so v danih razmerah na voljo, vključno s helikopterskimi prevozi policije, so dodali.

"Zavedamo se izjemnega pomena komunikacij ob izrednih situacijah - in tudi bazne postaje, ko so se na teh območjih vračale v delovanje, so v trenutku dosegle maksimalen možen govorni promet -, zato dan in noč delamo vse, kar je v naši moči, da ponovno vzpostavimo celovito delovanje omrežja," so zatrdili v Telekomu Slovenije.

Danes z delom nadaljujejo, prioriteta pa je priti do Črne na Koroškem, ob čemer sanirajo kabelski povezavi Dravograd-Ravne in Dravograd-Šentjanž. V obeh primerih naj bi bila dela zaključena do približno 18. ure.

V teku je tudi vzpostavljanje optične povezave in spajanje optičnih vlaken na območju Remšnika v občini Radlje ob Dravi. Hkrati odpravljajo ali preprečujejo nove težave, skrbijo za delovanje baznih postaj, ki delujejo na gorivo v agregatih, ter začenjajo s sanacijo najbolj prizadetih poplavljenih funkcijskih lokacij, kakršna je lokacija v Mengšu.