Švedinje po 11-metrovkah izločile branilke naslova iz ZDA

Melbourne, 6. avgusta - Švedska ženska nogometna reprezentanca se je uvrstila v četrtfinale letošnjega svetovnega prvenstva v Avstraliji in na Novi Zelandiji. V rednem delu in 30-minutnem podaljšku se je tekma v Melbournu končala brez golov, v izvajanju 11-metrovk pa so bile Švedinje boljše od Američank s 5:4.