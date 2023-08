Slovenske bolnišnice kljub ujmi delujejo stabilno

Ljubljana, 6. avgusta - Trenutne razmere v slovenskih bolnišnicah so kljub veliki vremenski ujmi, ki je zajela državo, stabilne, večjih težav ni in večina dejavnosti se odvija nemoteno, so sporočili iz ministrstva za zdravje, kjer skrbno spremljajo razmere na terenu. V Psihiatrični bolnišnici Begunje, ki je bila poplavljena, medtem poteka čiščenje in sanacija.

Na ministrstvu so po aktiviranju državnega načrta zaščite in reševanja ob poplavah aktivirali svoj načrt odzivanja zdravstva ob naravnih in drugih nesrečah ter v skladu z njim vzpostavili operativno skupino, ki ves čas spremlja razmere, nudi podporo zdravstvenim ustanovam in sodeluje s štabom civilne zaščite ter dispečersko službo zdravstva, preko katere so v stalnem stiku z zdravstvenimi domovi in bolnišnicami, ki delujejo na najbolj prizadetih območjih.

Kot so ob tem sporočili, je vzpostavljena mreža pomoči med izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki so pokazali izjemno solidarnost pri pomoči prizadetim regijam. Ekipe nujnih zdravstvenih služb na kritičnih območjih skušajo zagotavljati nemoteno zdravstveno oskrbo, kljub izjemno težkim razmeram na terenu.

Zdravstvene ustanove pomagajo s premestitvami pacientov in obravnavo pacientov iz drugih regij, pri tem pa je ključno izvajanje dializne dejavnosti, saj veliko pacientov zaradi razmer ni moglo priti pravočasno do storitev. Tudi zdravniška zbornica je s pobudo za zbiranje ponudb za pomoč prizadetim regijam s strani zdravnikov pripomogla k čim hitrejšemu zagotavljanju potrebne pomoči.

V prihodnjih dneh, ko se bodo razmere na cestni infrastrukturi izboljšale, na zdravstvenem ministrstvu pričakujejo povečan priliv pacientov v urgentne centre in bolnišnice, na kar so pristojne službe po njihovih zagotovilih pripravljene.

Skupaj z ministrstvom za zunanje zadeve so prosili Avstrijo za pomoč pri zdravstveni oskrbi oseb na območju koroške regije, do katerih je bil dostop onemogočen in je bila evakuacija iz ogroženega območja možna samo preko meje z Avstrijo.

Vzpostavili so tudi 24-urno delovanje heliportov v celjski bolnišnici in Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana, s čimer so omogočili delovanje helikopterskega reševanja tudi v nočnem času.

Prek centrov za duševno zdravje v zdravstvenih domovih bo zagotovljena psihološka pomoč za prizadete prebivalce in zdravstveno osebje, ki je aktivno vpleteno v reševanje.

Na Zavodu za transfuzijsko medicino so jim pojasnili, da so zaloge krvi stabilne, kljub temu pa krvodajalce, ki se lahko varno udeležijo odvzema krvi, prosijo, da se odzovejo na SMS povabila Rdečega križa in transfuzijske službe na krvodajalske akcije, saj obstaja možnost povečanih potreb glede na razmere na prizadetih območjih.

Ob tem na ministrstvu prebivalce na prizadetih območjih tudi pozivajo, da spremljajo priporočila in usmeritve Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) v zvezi s pitno vodo in ravnanja z živili v primeru poplav.