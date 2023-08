Na prizadetih območjih kljub velikemu številu prostovoljcev brez težav

Ljubljana, 14. avgusta - Tretji dan organiziranega napotovanja prostovoljcev na območja, ki so jih prizadele vremske ujme, in hkrati na dela prost dan, namenjen solidarnosti s prizadetimi, pristojni ne zaznavajo težav na terenu. Kljub velikemu številu prostovoljcev zaenkrat vse poteka tekoče.

Za pomoč pri odpravljanju posledic najhujše naravne nesreče v zgodovini samostojne države je od sobote v uporabi spletna aplikacija Poplave 2023, prek katere je pomoč ponudilo že na tisoče ljudi. Istočasno je bil za območja Črne na Koroškem, Mežice, Solčave, Luč, Mozirja ter naselij proti Ljubnem ob Savinji zaradi varnosti vzpostavljen poseben režim za dostop prostovoljcev.

Dostop na ta najbolj prizadeta območja brez naloga civilne zaščite tako ni mogoč. To velja tudi danes, ko je dela prost dan in se je oditi pomagati odločilo še več ljudi kot v preteklih dneh.

Zaenkrat vse poteka tekoče, so za STA povedali na Policijski upravi Celje. Težav ne zaznavajo niti v prometu in prav tako ne z morebitnimi posamezniki, ki bi želeli priti do prizadetih krajev brez predhodne prijave.

Dostop do številnih krajev je sicer otežen. Močno deževje je povzročilo poškodbe na številnih cestah in mostovih ter nanosilo naplavine na vozišča, številne ceste so morali zapreti. Po zadnjih podatkih ministrstva za infrastrukturo je samo državnih cest zaprtih 16, polovične zapore pa so trenutno urejene na 60 odsekih. Večji del teh cest je na območju severne in osrednje Slovenije.