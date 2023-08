Cvar: Škoda v malem gospodarstvu bo ogromna

Ljubljana, 6. avgusta - Katastrofalne poplave so prizadele številna podjetja. Po prvih ocenah OZS so mala podjetja in obrtniki utrpeli za najmanj 250 milijonov evrov škode, končna škoda pa bo še precej višja. V GZS medtem ocenjujejo, da v najbolj prizadetih regijah skorajda ni poslovnega objekta, ki ne bi utrpel škode.