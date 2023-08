Na območju Polhograjskega hribovja ponoči nekaj plazov, v Medvodah odpravljajo posledice ujme

Na območjih Smlednik, Vikrče, Preska, Sora, Polhograjsko hribovje in v centru Medvod poteka intenzivno odpravljanje posledic in vzpostavitev normalne oskrbo z vodo, elektriko in plinom, so pri Občini Medvode zapisali na spletni strani.

Vodooskrba je težavnejša na območju Polhograjskega hribovja. "Uporabnike prosimo, da z vodo, kjer je ta na voljo, ravnate kar se da varčno," so pozvali na občini. Energetika Ljubljana nadaljuje s pregledom omrežja in si prizadeva, da oskrbo čim prej povrne vsem odjemalcem, so dodali.

Energetika Ljubljana se trudi, da bi čim prej ponovno zagotovili elektriko tudi za naselje Osolnik, a to ne bo mogoče še vsaj do ponedeljka. Danes bomo poskušali zagotoviti nujno oskrbo z agregatom, so napovedali pri občini.

Na terenu že posreduje več kot 280 posredovalcev. V sistem se je sicer prijavilo več kot 350 prostovoljcev, ki so pripravljeni pomagati. Vseh danes ne bodo mogli razporediti na lokacije, zato prosijo za potrpežljivost in razumevanje.

"Če je treba, prioritetno ponudite pomoč sosedom in prijateljem," so poudarili. Prostovoljce prosijo, da ne prihajajo na zbirno mesto v Športno dvorano Medvode brez poziva. Če bo potreba, jih bodo poklicali po telefonu, na številko, ki so jo navedli ob prijavi.

Vse občane, ki potrebujejo pomoč pri čiščenju domov, prosijo, da to javijo na štab civilne zaščite po elektronski pošti na cz@medvode.si.

Kot je župan Medvod Nejc Smole zapisal na Facebooku, je v soboto pomagalo prek 250 posameznikov v različnih sistemih sil zaščit in reševanja in prostovoljcev, ki se jim je zahvalil za pomoč. V soboto so jim pomagali tudi gasilci petih enot Gasilske zveze Ig. Z dvema enotama je pomagala tudi Slovenska vojska. Z mehanizacijo so pomagali tudi kmetje, obrtniki in gradbinci, je še navedel.