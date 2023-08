V Slovenijo prihaja pomoč iz tujine

Ljubljana, 6. avgusta - Iz Poljske so davi odpotovali prvi tovornjaki s humanitarno pomočjo za Slovenijo, je danes sporočilo poljsko veleposlaništvo v Sloveniji. Na Slovensko karitas se je medtem že obrnila Caritas Avstrija, ki je ponudila finančno pomoč ob poplavah. Pomagali pa so tudi številni Slovenci, ki živijo v tujini, so za STA še pojasnili pri Slovenski karitas