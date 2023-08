V Kamniku poziv k skrajno varčni rabi vode

Kamnik, 6. avgusta - Obilno deževje je na kamniškem vodovodu povzročilo ogromno škodo, v občini tako velja ukrep skrajno racionalne rabe vode. Del občanov je še vedno brez elektrike, tudi ceste so uradno še vedno neprevozne, vendar je po večini možen dostop za intervencijska vozila. Več ljudi so evakuirali, nove evakuacije načrtujejo danes popoldne.

Dotok vode v vodovodno omrežje Kamnik je pol manjši, kot bi moral biti, voda je zato namenjena samo za higienske potrebe, je za STA povedal član štaba civilne zaščite Kamnik Jože Oblak.

Zaradi poplav, porušitve cest in zemeljskih usadov je po njegovih besedah uničenega od 200 do 500 metrov vodovodnega omrežja. Kjer dobave vode iz omrežja ni, so vzpostavili nadomestno oskrbo uporabnikov, in sicer lahko občani pridejo ponjo na več kot deset prevzemnih mest v občini. Tja vodo s cisternami dovažajo gasilci in vojaki.

V vej občini je voda oporečna in jo je treba prekuhavati, je opozoril Oblak ter dodal, da vsekakor ne zadošča za vse potrebe, zato velja ukrep skrajno racionalne rabe vode.

Razmere v občini se sicer počasi umirjajo. Na južnem delu občine, kot sta Šmarca in mesto Kamnik, že črpajo vodo iz zalitih objektov, več težav je na severu, kjer še vzpostavljajo dostope do posameznih objektov. "Uradno so ceste še vedno neprevozne, vendar je po večini možen dostop za intervencijska vozila," je povedal Oblak in zagotovil, da so uspeli vzpostaviti stik z vsemi prebivalci in vsi so na varnem.

Prebivalce ogroženih objektov so evakuirali, večinoma v Terme Snovik, nove evakuacije Oblak pričakuje danes popoldne. Poskrbljeno je tudi za turiste, je zagotovil.

Neprevozna pa ostaja cesta v Kamniško Bistrico, kjer je ujetih kakšnih 50 domačinov in turistov. Koliko ljudi je na Veliki planini, Oblak nima natančnega podatka.

Delavce, ki se trudijo s čiščenjem ceste v Kamniško Bistrico, vedno znova ustavljajo novi plazovi in ponori. Oblak pričakuje, da jim jo bo uspelo za intervencijska vozila vzpostaviti do danes popoldne. Popoldne pričakujejo tudi helikopter.

Ta cesta potem dlje časa ne bo prevozna za redni promet. Tuji turisti, ki jih bodo rešili z Velike planine, bodo tako morali svoja vozila morali pustiti v dolini, Oblak pričakuje, da za več tednov. Kot je dodal, bodo obvestili veleposlaništva in jim po potrebi uredili nastanitev.

V tistih delih kamniške občine, kjer ni omogočen dostop, je še vedno motena tudi oskrba z električno energijo. "Ponoči je bilo kaotično stanje, ker je zaradi padavin uničevalo ceste," je povedal Oblak. Kjer so uspeli urediti prevoznost cest za intervencijska vozila, so nato lahko prišli delavci elektro podjetja in vzpostavili električno omrežje. Ponekod so prebivalcem priskočili na pomoč z agregati.

Na terenu so vse gasilske enote prostovoljnih gasilskih društev Kamnik, pomagajo tudi gasilci iz Šempetra, Cerknega, Nove Gorice in Idrije. Aktivirani so tudi Slovenska vojska in pogodbena podjetja. V celotni občini Kamnik še vedno velja prepoved približevanja vsem vodotokom in stoječim vodnim površinam, zaprte so tudi vse planinske poti.