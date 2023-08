Zaprte in neprevozne ostajajo številne ceste

Ljubljana, 6. avgusta - Na Koroškem, Štajerskem, v Zasavju, osrednji Sloveniji po neurju ostajajo zaprte številne ceste. Na prometno-informacijskem centru opozarjajo, da se razmere ves čas spreminjajo. Voznike pozivajo, naj upoštevajo navodila dežurnih služb in ne vozijo na poplavljena območja ali na zaprte ceste.

Po podatkih prometnoinformacijskega centra so zaprte ceste Maribor-Dravograd, Dravograd-Slovenj Gradec, Ravne-Dravograd in Dravograd-Libeliče. Neprevozna je cesta od Mežice in od Šoštanja proti Črni na Koroškem. Zaprta ostaja tudi cesta Ljubno-Solčava.

Cesta Celje-Laško-Šmarjeta je zaprta le še v Laškem od bencinskega servisa dalje proti Šmarjeti. Popolna zapora pa je na cestah Laško-Zidani Most-Radeče ter Ljubljana-Litija-Zagorje-Hrastnik-Zidani Most.

Prav tako so zaprte ceste Žiri-Rovte, Dobrova-Polhov Gradec-Ljubljanica, ceste od Kamnika proti Kamniški Bistrici in proti Gornjem Gradu, Preddvor-Jezerski vrh in Begunje-Tržič.

Zaprti so tudi deli železniških prog. Ponekod zaradi zaprtih cest ni mogoč niti nadomestni avtobusni prevoz.

Kot na spletni strani navajajo Slovenske železnice, so med drugim zaprte proge Jesenice-Most na Soči, Celje-Velenje, Ruše-Pliberk, Litija-Sava-Litija. Ker so na teh območjih zaprte tudi ceste, pa nadomestnega prevoza z avtobusi ni.