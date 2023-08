V Škofji Loki poplave prizadele več kot polovico ozemlja občine, tri doline odrezane od sveta

Škofja Loka, 6. avgusta - Petkova ujma je na območju Škofje Loke prizadela več kot polovico ozemlja občine, od sveta ostajajo odrezane dolina Hrastnice, Bodovska dolina in Sopotnica. Zaradi različnih razlogov, med drugim zaradi nevarnosti plazov in nedostopnosti, je veliko prebivalcev še vedno evakuiranih, je za STA povedal župan Občine Škofja Loka Tine Radinja.

"Stanje zdaj, po več kot 48 urah počasi dobiva končne obrise," je pojasnil Radinja. V zadnje odrezane doline pritokov Sore dostopajo s pomočjo pripadnikov gorske reševalne službe, civilne zaščite in gasilcev ter popisujejo stanje ter pomagajo ljudem in pri njih preverjajo, kaj potrebujejo, je poudaril.

Skupaj je na terenu več kot 300 pripadnikov Civilne zaščite, Slovenske vojske, gorskih reševalcev in drugih služb.

Po njegovih besedah v nekaterih dolinah ne stoji niti en most, zato bo treba še veliko dela, da bo v občini zagotovljena normalna prevoznost.

Zaradi nevarnosti zemeljskih plazov in nedostopnosti so številni prebivalci evakuirani. V soboto je pri evakuaciji obnemoglih in nosečnice pomagal tudi helikopter, gre namreč za območja, ki so brez vode in elektrike, je opozoril župan.

Pomoč gre v dve smeri, je pojasnil. Še vedno potekajo intervencije, s katerimi skušajo zagotoviti prevoznost do krajev ter dostopnost do pitne vode in elektrike, hkrati pa pomagajo tudi tistim, ki so jih prizadele poplave, ki zdaj čistijo in sanirajo škodo, je povedal.