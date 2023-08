Na Koroškem še vedno dežuje, župan Dravograda z javnim pismom

"Na Koroškem še vedno dežuje in še vedno smo odrezani od sveta," je za STA povedal župan Dravograda Anton Preskavec. Komunikacijo jim omogoča satelitska antena, ki so jo prejeli od republiškega štaba civilne zaščite, prav zdaj čakajo na helikopter s še eno, da jo bodo poslali v Črno na Koroškem.

Po cestah v Črno na Koroškem še vedno ni mogoče priti. "Delavci se trudijo odpreti cesto prek Slemena do Črne, a napredujejo počasi, saj se na cestišču vedno znova pojavljajo nove ovire," je za STA povedal regijski poveljnik civilne zaščite Alan Matijevič.

Vedno novi plazovi se sprožajo tudi na cesti od Dravograda proti Mariboru, kjer si Matijevič želi, da bi uspeli danes vzpostaviti vsaj polovično zaporo. Cestna infrastruktura je sicer poškodovana po celotni Koroški, o dodatnih poškodbah med drugim poročajo s ceste Prevalje - Mežica.

Prednostna naloga koroških pripadnikov civilne zaščite je bila danes evakuacija 110 stanovalcev Centra za usposabljanje, delo in varnost (CUDV) Črna, ker je objektu grozil zemeljski plaz. Toda iz Črne so zjutraj dobili informacijo, da so vsi zaposleni in varovanci na varnem. Evakuacijo so tako preklicali.

Padavine so se ponoči sicer začele umirjati, a veliko ljudi ni moglo preživeti noči na svojih domovih. Evakuirani ostajajo v zasilnih zatočiščih ali pri sorodnikih, ponoči so morali izseliti še nekaj družin, katerih domove je ogrožal zemeljski plaz, je povedal Preskavec.

Pri evakuacijah imajo prednost ogroženi in tisti z zdravstvenimi težavami. Po zadnjih informacijah so doslej v regiji evakuirali skupaj 368 ljudi. Ostale evakuacije bodo potekale glede na razmere, je zatrdil Matijevič in dodal, da imajo na voljo več helikopterjev, s katerimi bodo prizadetim odpeljali pomoč.

Zaradi obilnega deževja in poplavljanja rek je ponoči prišlo do novih izpadov na elektroenergetskem omrežju. Danes zjutraj je bilo po podatkih Elektra Celje na Koroškem brez električne energije 1686 odjemalcev.

Preskavec je zjutraj na družbenem omrežju Facebook objavil odprto pismo predsedniku vlade Robertu Golobu in predsednici republike Nataši Pirc Musar, v katerem poziva, naj se zaposlenim z odobritvijo izrednega dopusta omogoči odpraviti posledice ujme na svojem premoženju in urediti bivanjske pogoje.

"Varnost ljudi mora biti na prvem mestu. Zatorej še apel na vse Koroške delodajalce - če je mogoče iz naslova delovnih procesov, da se v naslednjih dneh ne kliče delavcev na delovna mesta," je zapisal. "Zavedamo se, da so podjetja, tovarne, trgovine ... močno poškodovani in veliko (preveč) je lokacij, kjer delovni proces ne more steči. Vseeno pa smo mnenja, da morajo prebivalke in prebivalci najprej poskrbeti za svojo varnost in eksistenco in šele nato bodo lahko kvalitetno pripomogli k odpravi posledic ujme na delovnemu mestu," je dodal.

Vlada naj tako da jasna in zavezujoča navodila delodajalcem, kakšne pravice imajo zaposleni v primeru odprave posledic elementarnih nesreč, koliko dni izrednega dopusta jim pripada, je zapisal Preskavec. Ob tem si želi, da bi delodajalci ne klicali nazaj na delo gasilcev iz drugih delov države, ki so jim v teh dneh priskočili na pomoč in se bodo morali v ponedeljek vrniti na delo, je povedal za STA.

V soboto so na Koroškem pomagali gasilci z Dolenjske, danes jih pričakujejo iz Pomurja.