V Savinjski dolini zagotavljajo cestne dostope, zaradi dežja še vedno novi plazovi

Solčava/Mozirje/Luče, 6. avgusta - V Savinjski dolini danes zlasti zagotavljajo cestne dostope. Savinja nekoliko odteka, a še vedno dežuje. Na pomoč prebivalcev bo danes prišla tudi vojska, tam so že številni prostovoljci. Medtem so tujcem uspeli zagotoviti odhod. Povsod se pojavljajo številni plazovi.

Poveljnik regijskega štaba civilne zaščite za zahodno Štajersko Janez Melanšek je za STA dejal, da je njihova prioriteta danes zlasti vzpostavljanje dostopnosti do Luč in Solčave. Do teh občin so se v soboto sicer uspeli prebiti prek Jezerskega.

Poskušajo zagotavljati tudi elektriko, zlasti z agregati, in prepustnost vodotokov, zato odstranjujejo naplavine Savinje, zlasti v bližini mostov.

Pomoč bo zagotavljala tudi Slovenska vojska z več deset pripadniki. "A dokler voda ne odteče, veliko ne moremo," je dejal Melanšek na kritike župana Ljubnega, ki si želi več pomoči vojakov.

Večina tujcev, ki so bili ujeti v Zgornji Savinjski dolini, je odšla, prek veleposlaništev in konzulatov zanje urejajo tudi prevoz domov. Tako so v soboto poskrbeli za 25 Avstrijcev, danes gre na pot 85 Nizozemcev, ureja se še poti za Belgijce, Špance, Čehe in druge. "Nekaj tujcev, zlasti gre za Italijane, še ostaja na gorskih kmetijah," je navedel Melanšek. Prvi dan so sicer evakuirali 1500 tujcev.

Povsod se pojavljajo novi in novi plazovi, v celotni Savinjski dolini pa še vedno dežuje. Vseh plazov niso niti evidentirali, prioritetno odstranjujejo naneseni material in sproti zagotavljajo dostopnost.

Težave se še vedno pojavljajo tudi dolvodno po Savinji, kjer pa občine z občinskimi štabi civilne zaščite obvladujejo položaj. Tudi dostopnost je zagotovljena, je dejal Melanšek.

Tako je bilo več težav tudi na Polzeli in v Braslovčah, kjer so izdali odredbo o prepovedi zadrževanja na brani Žovneškega jezera ter približevanje vsem vodotokom in stoječim vodnim površinam. Občina bo za prizadete občane, ki si zaradi poplav ne morejo zagotoviti hrane, v jedilnici Osnovne šole Braslovče zagotovila prehrano od 12. do 18. ure.

Noč je bila pestra tudi v Mozirju. "Trnava še nagaja, ponovno smo reševali hišo, dokončno je uničilo tamkajšnji most. Nekaj mostov po občini je čisto odneslo," je pripovedoval za STA župan Občine Mozirje Ivan Suhoveršnik. Do nekaterih hiš se še trudijo zagotoviti dostopnost, obenem iščejo nekoliko daljše nastanitve za tiste, ki jim je voda povsem uničila domove.

Savinja nekoliko odteka, a še vedno dežuje tudi pri njih. "Težave je povzročila še visoka podtalnica, sprožajo se plazovi, ki ogrožajo hiše, odneslo je en kozolec in hlev, zasute so ceste," je opisal stanje mozirski župan, ki pa ne obupuje. Kot je dejal, so v občini danes številni prostovoljci, gasilska društva, aktivirali so se okoliški kmeti s traktorji, prikolicami, bagri. "Danes je delovna akcija, danes se bo ogromno naredilo," je dejal.

Za vse, ki delajo, in tiste domačine, ki to potrebujejo, bodo v športni dvorani organizirali obroke hrane.

Sicer pa se župan turistično obiskane občine zaveda, da bodo letos ostali brez znatnih sredstev, ki so jih v proračunu načrtovali iz naslova turistične takse. Zato tudi na tem delu upa na pomoč države.

Slovenija se namreč sooča s posledicami obilnih padavin v zadnjih dveh dneh, ki so povzročile poplave in sprožile številne plazove. Velik del države je še vedno pod vodo, nekateri deli so odrezani od sveta, porušena je cestna infrastruktura, ponekod je onemogočen javni promet.