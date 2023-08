V Celju so se razmere umirile, odpirajo se zbirni centri za odpadke

Celje, 6. avgusta - Razmere v Celju so se po katastrofalnih poplavah povsem umirile, zaprtih ostaja nekaj mostov in cest. Občani po umiku vode začenjajo s čiščenjem posledic poplav, od danes je odprt zbirni center za odpadke Bukovžlak, pa tudi ostali zbirni centri, ki so v upravljanju Simbia. Celje je v soboto zvečer obiskal minister za okolje Bojan Kumer.